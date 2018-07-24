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3. Havalimanı'nın yıllık kira bedeli belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak” dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 21:41
3. Havalimanı'nın yıllık kira bedeli belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 3. Havalimanı hakkında açıklama yaptı.

Muş, yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, garanti üzeri gelirin 440 milyon Euro olduğunu ifade etti. Muş, "Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 21:41
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  2. AK Parti

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