İstanbul yeni 3. Havalimanının ulaşımını İBB'nin Otobüs AŞ firması mı taşıyacak?

İstanbul’da inşaa edilen ve 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan dünyanın en büyük havalimanına sahip 3. Havalimanının toplu ulaşım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ, 755 milyon 820 bin liralık teklif sunarak, ihaleyi kazandı. Daha önce ihaleyi 475 milyon lira ile Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazanmış ancak ihale iptal edilmişti.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın "Bagajlı Lüks Taşımacılık Toplu Ulaşım İhalesi", İETT'nin Beyoğlu Tünel'de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. İhaleye 9 firma davet edilirken, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmadı. İhalede, Sarılar İnşaat AŞ, Bursa Belediyesi'nin firması Burulaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ yarıştı. 702 milyon tahmini bedel üzerinde üç firma teklif verdi. Otobüs AŞ, 755 milyon 820 bin liralık teklif sunarak, ihaleyi kazandı. Daha önce gerçekleşen İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini 475 milyon lira ile Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazanmış, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle ihaleyi onaylamamıştı.

Üçüncü havalimanında yolcu testi yapıldı

Açılmasına sayılı günler kala İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez yolcu testi gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları çalışanları gerçek yolcu gibi hareket ederek, bagajlarıyla havalimanının bankolarında kuyruğa girip gerçekleşecek işlemlerin tatbikatını yaptı. Aksaklıklar not alırken, ilk tecrübe olumlu not aldı.