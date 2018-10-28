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3. Havalimanının ismi ne olacak? İstanbul 3. Havalimanı açılışına kimler katılacak?

Türkiye’nin gururu olan ve dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan 3. Havalimanı’nın ilk etabı yarın cumhuriyet bayramının yıl dönümü olan 29 Ekim’de açılıyor. Peki İstanbul yeni havalimanının açılışına kimler katılacak? 3. Havalimanının ismi ne olacak?

28 Ekim 2018 Pazar 19:34
3. Havalimanının ismi ne olacak? İstanbul 3. Havalimanı açılışına kimler katılacak?

Türkiye’nin gururu olan ve dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan 3. Havalimanı’nın ilk etabı yarın cumhuriyet bayramının yıl dönümü olan 29 Ekim’de açılıyor. Peki İstanbul yeni havalimanının açılışına kimler katılacak? 3. Havalimanının ismi ne olacak?

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışına çok sayıda devlet başkanı katılacak. Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak. 3. Havalimının isminin ne olacağı da merak konusu. Yarınki açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 3. Havalimanının ismini açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:34
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