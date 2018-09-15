0553 313 94 23

3. Havalimanı'nın ismi açıklandı mı?

3. Havalimanı'na ilk uçak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı. Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı'nın ismini Ulaştırma ve Haberleşme eski BakanıAhmet Arslan son dakika açıklanmıştı. Peki 3. Havalimanı'nın ismi ne olacak?

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:12
3. Havalimanı'nın ismi açıklandı mı?

3. Havalimanı'na ilk uçak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı. Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı'nın ismini Ulaştırma ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan son dakika açıklanmıştı. Peki 3. Havalimanı'nın ismi ne olacak?

Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da inşa edilen ve 29 Ekim’de açılışı yapılacak 3. Havalimanı isminin ne olacağı şeklindeki soruya cevap vererek, İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın.” dedi.

3. Havalimanı'nın isminin seçimlerden sonra açıklanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim konusunda havalimanı inşaatında görev alan şirketlerin de görüşünün alınacığını söylemişti. Kamuoyundan 3. Havalimanı'nın isminin Muhsin Yazıcıoğlu, Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamit Han isimlerinin olabileceği de konuşuluyor. Ancak 3. havalimanının isminin ne olacağı ve kim tarafından belirleneceğine ilişkin İGA'dan tepki çeken açıklama geldi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yeni havalimanının isminin dünya genelinde yapılacak araştırma sonunda belirleneceğini söyledi. Samsunlu'nun bu açıklamasına 'bizim havalimanımıza dünya ne karışıyor, biz kendi havalimanımızın ismini kendimiz belirleriz' diyerek vatandaşlardan tepki geldi.

3. Havalimanı güvenlik görevlisi alımı THY İGA personel başvuruları

3. Havalimanı’nın ismi ne olsun? İstanbul 3. Havalimanı adı için önerilen isimler

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 09:12
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. 3. havalimanının ismi ne olacak
  4. 3. havalimanının ismi ahmet arslan ulaştırma bakanı

YORUM YAZ

  • TR-REİSTR-REİS4 gün önce
    Fatih Sultan Mehmet havalimanı bence en güzeli ve uygunu bu
  • HAMZAHAMZA19 gün önce
    ıı.Abdulhamid Han Airport en YAKIŞANI !!!
  • CcCCcC26 gün önce
    HADİ ORDAN Abdulhamidhan olacak
  • kemal altınkemal altın2 ay önce
    atatürk havaalanıkesin olması ve yakışanı da budur.
  • manisalımanisalı2 ay önce
    bencede ATATÜRK olmalı
  • Tele FerikTele Ferik2 ay önce
    Acele etmeseniz diyorum.Bitmemiş havaalanini açarak oy alamazsiniz. Millet kararini verdi bile.. ATATURK havaalani olacak orasi..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Merkel'den Türkiye açıklaması: İşbirliği yapmalıyız!
  1. Merkel'den Türkiye açıklaması:..
  2. Ermenistan ordusu ateşle oynuyor!..
  3. Süleyman Soylu: Eşkiyanın beli kırıldı
  4. İş dünyasında 'yüksek faiz' şoku!..
  5. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
  6. Küresel ticaret savaşları İstanbul’da..
  7. Metin Tekin'den Galatasaray..
  8. Son 9 yılın en düşük temmuz cari açığı
  9. “Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının..
  10. Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor!..
  11. Bedelli askerliğe rekor başvuru!
  12. Vakıf Emeklilik’e 4 ödül
  13. Onbinlerce çiftçiye müjdeli haber!..
  14. 100 Alman’dan 10’unu Türkler giydiriyor
  15. Erdoğan'a faiz üzerinden nanik..
  16. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer..
  17. Kur fırsatçıları online satışlara da..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
  19. Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını..
  20. 9. 10. 11. sınıf dersleri ve ders..
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Elmayı bırak yerliye bak
Elmayı bırak yerliye bak
Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

Günün Karikatürü

15 Eylül 2018
Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı