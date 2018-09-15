3. Havalimanı'nın ismi açıklandı mı?

3. Havalimanı'na ilk uçak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı. Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı'nın ismini Ulaştırma ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan son dakika açıklanmıştı. Peki 3. Havalimanı'nın ismi ne olacak?

Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da inşa edilen ve 29 Ekim’de açılışı yapılacak 3. Havalimanı isminin ne olacağı şeklindeki soruya cevap vererek, “İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın.” dedi.

3. Havalimanı'nın isminin seçimlerden sonra açıklanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim konusunda havalimanı inşaatında görev alan şirketlerin de görüşünün alınacığını söylemişti. Kamuoyundan 3. Havalimanı'nın isminin Muhsin Yazıcıoğlu, Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamit Han isimlerinin olabileceği de konuşuluyor. Ancak 3. havalimanının isminin ne olacağı ve kim tarafından belirleneceğine ilişkin İGA'dan tepki çeken açıklama geldi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yeni havalimanının isminin dünya genelinde yapılacak araştırma sonunda belirleneceğini söyledi. Samsunlu'nun bu açıklamasına 'bizim havalimanımıza dünya ne karışıyor, biz kendi havalimanımızın ismini kendimiz belirleriz' diyerek vatandaşlardan tepki geldi.

3. Havalimanı güvenlik görevlisi alımı THY İGA personel başvuruları

3. Havalimanı’nın ismi ne olsun? İstanbul 3. Havalimanı adı için önerilen isimler