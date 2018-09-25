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3. Havalimanının inşaatı durdurulacak mı? İstanbul 3. Havalimanının açılışı ertelendi mi?

Dünyanın gıbta ettiği İstanbul’da yapımı devam eden ve ilk etabı 29 Ekim’de açılacak. Başta CHP ve HDP olmak üzere marjinal grupların 3. Havalimanının açılmaması için geçtiğimiz günlerde provokatif eylemlerde bulunmuşlardı. CHP ve HDP’nin kirli oyunu tutmayınca bu kez CHP başka bir planı devreye soktu. CHP 3. Havalimanı inşaatında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla, müteahhit firmalar ve ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Peki CHP ve HDP’nin tüm provokatif eylemlerine karşı 3. Havalimanının açılışı ertelenecek mi? 3. Havalimanı 29 Ekim’de açılacak mı?

25 Eylül 2018 Salı 13:51
3. Havalimanının inşaatı durdurulacak mı? İstanbul 3. Havalimanının açılışı ertelendi mi?

Dünyanın gıbta ettiği İstanbul’da yapımı devam eden ve ilk etabı 29 Ekim’de açılacak. Başta CHP ve HDP olmak üzere marjinal grupların 3. Havalimanının açılmaması için geçtiğimiz günlerde provokatif eylemlerde bulunmuşlardı. CHP ve HDP’nin kirli oyunu tutmayınca bu kez CHP başka bir planı devreye soktu. CHP 3. Havalimanı inşaatında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla, müteahhit firmalar ve ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Peki CHP ve HDP’nin tüm provokatif eylemlerine karşı 3. Havalimanının açılışı ertelenecek mi? 3. Havalimanı 29 Ekim’de açılacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 3. Havalimanı inşaatında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla, müteahhit firmalar ve ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 3. Havalimanı'nın "yap-işlet-devret" modeliyle yapılan ihalesini 5 şirketin aldığını hatırlattı. Bu havalimanının inşaat süresini takiben, 25 yıllığına ihale edildiğini belirten Erdoğdu, 3 Mayıs 2013'te ihalesi yapılan havalimanının yer tesliminin 2 yıl sonra gerçekleştiğini ifade etti. Yer teslimi yapılmadığı için hem inşaat hem işletme süresinin 2 yıl haksız olarak kamunun aleyhine, işletmecilerin lehine uzatıldığını anlatan Erdoğdu, bununla 2 milyar 90 milyon avronun halkın cebinden alınarak, bu müteahhitlerin cebine konulduğunu iddia etti.

3. HAVALİMANI İNŞAATINDAKİ OLAYLARDA 24 KİŞİ TUTUKLANDI

35 bin kişinin çalıştığı ve 26 bin kişinin konakladığı 3. Havalimanı inşaatında bazı işçiler tarafından başlatılan eylemler CHP-HDP ve Geziciler tarafından provoke edilmeye başlanmıştı. İşçilerin yağmurlu havadaki servis yetersizliği için tepki göstermesiyle başlayan olayları HDP'li vekiller provokasyon için fırsat bilmişti. Sosyal medya üzerinden başlatılan provokasyona terör örgütünü yakın hesaplar da destek vermişti. İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan  24 kişi tutuklanmıştı.

3. HAVALİMANININ AÇILIŞINDA ERTELEME OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentine gitmeden önce 3. Havalimanının açılışına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York‘a hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenlemişti. Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı‘nın açılış tarihinin ertelenme iddialarına ilişkin, “29 Ekim’de açılışını yapacağız. Açılış için herhangi bir erteleme söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:51
  1. İstanbul havalimanının açılışı ertelenecek mi?
  2. 3. havalimanı ne zaman açılacak

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