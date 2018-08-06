3. havalimanında sona gelindi: Yüzde 94'ü tamamlandı
3. havalimanının yüzde 94'ü tamamlandı29 Ekim tarihinde açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 94'ü tamamlandı. Açılışına 83 gün kala Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) geçici kabul için başvuru yapıldı. Havadan çekilen görüntüler ile yeni havalimanı inşaatının son durumu gözler önüne serildi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:19
Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda açılışa sayılı günler kala Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) geçici kabul için başvuru yapıldı. DHMİ ekipleri de yapılmış olan çalışmaların son kontrollerine başladı.
Havalimanı inşaatında gelinen son durum havadan da görüntülendi. Yüzde 94’ü tamamlanan havalimanında 29 Ekim’de gerçekleşecek açılış için çalışmaların 32 bin kişi ile devam ettiği belirtildi. Çekilen görüntülerde havalimanının hava kontrol kulesinin büyük bir kısmının bittiği ve pistlerin çizgilerinin çizildiği görüldü.
YORUM YAZ