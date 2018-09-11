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3. Havalimanında prova

29 Ekim'de açılmadan önce, üniversite öğrencilerinin sistemleri test etmek için yolcu olacakları İstanbul Yeni Havalimanı’nda üç yeni prova düzenlenecek.

11 Eylül 2018 Salı 22:57
3. Havalimanında prova

Törenle açılacak olan havalimanındaki ilk uçuş, Türk Hava Yolları (THY) tarafından 31 Ekim'de saat 14.00'de İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. 

Havalimanının inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. Özellikle terminal ve uçak körükleri küçük arızalar haricinde çalışmaya hazır. Havalimanında “İş ve Havaalanı
Transferi için Hazırlık” anlamına gelen Operasyonel Hazırlık ve Havaalanı Transferi (ORAT), Eylül ayı sonunda üç büyük provaya sahip olacak.

Yolcular uçacakmış gibi terminalden gelecekler, pasaport kontrolünü kontrol edip geçtikten sonra uçaktaki son kontrol noktalarına gidecekler. İlerleyen günlerdeaynı işlem bu kez 3 bin üniversite öğrencisiyle, son prova ise 5 bin öğrenciyle tekrarlanacak.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 22:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 3. Havalimanı

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