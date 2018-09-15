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3. Havalimanı'nda CHP-HDP'den şaşırtmayan görüntü

3. Havalimanı'nda bazı işçilerin servis probleminden dolayı yaptığı gösteri CHP ve HDP tarafından provokasyona dönüştürüldü.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:34
3. Havalimanı'nda CHP-HDP'den şaşırtmayan görüntü

35 bin kişinin çalıştığı ve 26 bin kişinin konakladığı 3. Havalimanı inşaatında bazı işçiler tarafından başlatılan eylemler CHP-HDP ve Geziciler tarafından provoke edilmeye başlandı.

İşçilerin yağmurlu havadaki servis yetersizliği için tepki göstermesiyle başlayan olayları HDP'li vekiller provokasyon için fırsat bildi. Sosyal medya üzerinden başlatılan provokasyona terör örgütünü yakın hesaplar da destek verdi.

"İŞ HDP MİTİNGİNE DÖNDÜ"

Sosyal medyada paylaşılan 3. Havalimanı çalışanı bir işçinin mesajları ise yaşananları net bir şekilde gözler önüne serdi. İşçi mesajında, işçilerin yağmurda beklemeleri sonrası verdiği tepkinin normal olduğunu ancak daha sonra HDP'li vekillerin geldiğini işin HDP mitingine döndüğünü, ardından da olaya provakatörlerin girdiğini ve her yere saldırıldığını paylaştı.

TWEETLER BERLİN'DEN

Başta Almanya olmak üzere bir çok ülkeyi rahatsız eden 3. Havalimanı'nın açılışına bir ay kala bu olayların başlaması ve atılan tweetlerin çoğunluğunun Berlin'den olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İŞÇİLERLE GÖRÜŞEN İGA’DAN BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçilerle bir araya gelerek gündelik hayatlarına ilişkin bazı talep ve sorunlarını dinlemiştir. Samsunlu, yapılan görüşme sonucunda yaşanan sorunların çözümü konusunda çalışmaların başlatılmış olduğunu ve gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınacağını belirtmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

İGA Havalimanı İşletmesi

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:34
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. 3. havalimanı
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