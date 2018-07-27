3. Havalimanı adı için önerilen isimler
29 Ekim 2018’de birinci etabı tamamlanacak olan İstanbul’da inşaa edilen Dünya’nın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı’nın ismi merak konusu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı’nın adının Recep Tayyip Erdoğan olsun demişti. Peki vatandaş 3. Havalimanının adının ne olmasını istiyor? İşte Vatandaştan 3. Havalimanına verilecek isim önerisi…27 Temmuz 2018 Cuma 17:02
29 Ekim 2018’de birinci etabı tamamlanacak olan İstanbul’da inşaa edilen Dünya’nın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı’nın ismi merak konusu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı’nın adının Recep Tayyip Erdoğan olsun demişti. Peki vatandaş 3. Havalimanının adının ne olmasını istiyor? İşte Vatandaştan 3. Havalimanına verilecek isim önerisi…
İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı 2018'de tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen üçüncü havalimanı tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birinci etabı açılacak olan 3. Havalimanının ismi merak konusu olurken, 3. Havalimanının adının ne olacağı konusunda ilk açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan’dan gelmişti. Ahmet Arslan, 3. Havalimanının adının neden Recep Tayyip Erdoğan olmasın demişti. Peki vatandaş 3. Havalimanı ismi için ne diyor?
İşte vatandaşın 3. Havalimanının adı için önerdiği isimler:
Osmanlı Havalimanı
Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı
Abdulhamit Han Havalimanı
Fatih 1453 Havalimanı
Eyüp El Ensari Havalimanı
Büyük Anadolu Havalimanı
Büyük Asya Havalimanı
Türkiye Cumhuriyeti Havalimanı
Ertuğrul Gazi Havalimanı
Mustafa Kemal Havalimanı
Muhsin Yazıcıoğlu Havalimanı
Ömer Halisdemir Havalimanı
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