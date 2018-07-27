3. Havalimanı adı için önerilen isimler

29 Ekim 2018’de birinci etabı tamamlanacak olan İstanbul’da inşaa edilen Dünya’nın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı’nın ismi merak konusu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı’nın adının Recep Tayyip Erdoğan olsun demişti. Peki vatandaş 3. Havalimanının adının ne olmasını istiyor? İşte Vatandaştan 3. Havalimanına verilecek isim önerisi…

İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı 2018'de tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen üçüncü havalimanı tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birinci etabı açılacak olan 3. Havalimanının ismi merak konusu olurken, 3. Havalimanının adının ne olacağı konusunda ilk açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan’dan gelmişti. Ahmet Arslan, 3. Havalimanının adının neden Recep Tayyip Erdoğan olmasın demişti. Peki vatandaş 3. Havalimanı ismi için ne diyor?

İşte vatandaşın 3. Havalimanının adı için önerdiği isimler:

Osmanlı Havalimanı

Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı

Abdulhamit Han Havalimanı

Fatih 1453 Havalimanı

Eyüp El Ensari Havalimanı

Büyük Anadolu Havalimanı

Büyük Asya Havalimanı

Türkiye Cumhuriyeti Havalimanı

Ertuğrul Gazi Havalimanı

Mustafa Kemal Havalimanı

Muhsin Yazıcıoğlu Havalimanı

Ömer Halisdemir Havalimanı