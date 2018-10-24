3. Havalimanı yolcu taşıma ücretleri ne kadar?

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul 3. Havalimanının ilk etabı cumhuriyetin yıl dönümü olan 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 3. Havalimanının isminin ne olacağı merak konusu olmaya devam ederken, 3. Havalimanı yolcu taşıma ücretinde indirim yapılacağının müjdesi verildi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ''29 Ekim'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşıyan otobüslerin ücreti yüzde 50 indirimli olacak'' dedi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan 3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş. kazanmıştı.

Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;

Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı

1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç

100 adeti en az 46 koltuklu olacak