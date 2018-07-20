3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu! THY personel alım başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının ilk inişinin gerçekleştirildiği dünyanın en büyük havalimanı olan 3. havalimanı binlerce kişiye iş imkanı sağlamaya devam ediyor. Bakan 225 kişinin İstanbul yeni havalimanında çalışacağını söyledi. Peki 3. havalimanı işe alımları nasıl yapılacak?

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. Bakan Arslan 3. havalimanında çalışacak personel ile ilgili alımların olacağını söyleyerek, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak."dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı. 3.Havalimanına başvurular Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesinde duyurulacaktır.

3. HAVALİMANI PERSONEL ALIM İLANI

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.