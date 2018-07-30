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3. havalimanı metro hattı nereden geçecek? Gayrettepe 3. Havalimanı metro hattı durakları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk etabı açılacak olan Dünyanın en büyük Havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı'na gidecek metro hatları açıklandı. Peki 3. havalimanı metro hatları nereden geçecek? 3. havalimanı metro hatları hangileri oldu?

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
3. havalimanı metro hattı nereden geçecek? Gayrettepe 3. Havalimanı metro hattı durakları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk etabı açılacak olan Dünyanın en büyük Havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı'na gidecek metro hatları açıklandı. Peki 3. havalimanı metro hatları nereden geçecek? 3. havalimanı metro hatları hangileri oldu?

3. Havalimanı Gayrettepe Metro hattının durakları Gayrettepe - Kağıthane - Hasdal - Kemerburgaz - Göktürk - İhsaniye - Yeni Havalimanı 1 - Yeni Havalimanı 2 - Yeni Havalimanı 3 şeklinde olacak.

Vatandaştan 3. Havalimanına verilecek isim önerisi…

İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı 2018'de tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen üçüncü havalimanı tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birinci etabı açılacak olan 3. Havalimanının ismi merak konusu olurken, 3. Havalimanının adının ne olacağı konusunda ilk açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan’dan gelmişti. Ahmet Arslan, 3. Havalimanının adının neden Recep Tayyip Erdoğan olmasın demişti. Peki vatandaş 3. Havalimanı ismi için ne diyor?

İşte vatandaşın 3. Havalimanının adı için önerdiği isimler:

Osmanlı Havalimanı

Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı

Abdulhamit Han Havalimanı

Fatih 1453 Havalimanı

Eyüp El Ensari Havalimanı

Büyük Anadolu Havalimanı

Büyük Asya Havalimanı

Türkiye Cumhuriyeti Havalimanı

Ertuğrul Gazi Havalimanı

Mustafa Kemal Havalimanı

Muhsin Yazıcıoğlu Havalimanı

Ömer Halisdemir Havalimanı

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
  1. İstanbul
  2. 3. havalimanı
  3. 3
  4. havalimanı metro hattı nerelerden geçecek?

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