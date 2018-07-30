3. havalimanı metro hattı nereden geçecek? Gayrettepe 3. Havalimanı metro hattı durakları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk etabı açılacak olan Dünyanın en büyük Havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı'na gidecek metro hatları açıklandı. Peki 3. havalimanı metro hatları nereden geçecek? 3. havalimanı metro hatları hangileri oldu?30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk etabı açılacak olan Dünyanın en büyük Havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı'na gidecek metro hatları açıklandı. Peki 3. havalimanı metro hatları nereden geçecek? 3. havalimanı metro hatları hangileri oldu?
3. Havalimanı Gayrettepe Metro hattının durakları Gayrettepe - Kağıthane - Hasdal - Kemerburgaz - Göktürk - İhsaniye - Yeni Havalimanı 1 - Yeni Havalimanı 2 - Yeni Havalimanı 3 şeklinde olacak.
Vatandaştan 3. Havalimanına verilecek isim önerisi…
İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı 2018'de tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen üçüncü havalimanı tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birinci etabı açılacak olan 3. Havalimanının ismi merak konusu olurken, 3. Havalimanının adının ne olacağı konusunda ilk açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan’dan gelmişti. Ahmet Arslan, 3. Havalimanının adının neden Recep Tayyip Erdoğan olmasın demişti. Peki vatandaş 3. Havalimanı ismi için ne diyor?
İşte vatandaşın 3. Havalimanının adı için önerdiği isimler:
Osmanlı Havalimanı
Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı
Abdulhamit Han Havalimanı
Fatih 1453 Havalimanı
Eyüp El Ensari Havalimanı
Büyük Anadolu Havalimanı
Büyük Asya Havalimanı
Türkiye Cumhuriyeti Havalimanı
Ertuğrul Gazi Havalimanı
Mustafa Kemal Havalimanı
Muhsin Yazıcıoğlu Havalimanı
Ömer Halisdemir Havalimanı
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