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3. Havalimanı eylemlerinde gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı

İstanbul 3. Havalimanındaki işçi eylemleri ile ilgili gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:53
3. Havalimanı eylemlerinde gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı

3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 24 kişiyi tutuklarken 19 kişiyi ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:53
  1. 3. havalimanı
  2. eylem

YORUM YAZ

  • neron11neron1143 dk önce
    böylesine devasa bir projeyi provake etmek için hdpkk ve chpkk ellerinden geleni yapıyor,bu imansızların gazına gelen işçilerde bunlara uymuş,asıl bunlara gaz veren vekilleri tutuklamak lazım
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