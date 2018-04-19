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"3. havalimanı" AB'yi hayran bıraktı!

Türkiye'nin dünya arenasındaki önemli projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "takdire şayan" değerlendirmesinde bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:34
"3. havalimanı" AB'yi hayran bıraktı!

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında AB Türkiye Delegasyonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Bir yıldan daha kısa bir süre içinde Türkiye'ye ikinci ziyaretini yaptığını belirten Bulc, Türkiye ile iş birliğinin yapıldığı demiryolu ve yol güvenliği gibi alanlarda oldukça iyi ve sonuç veren çalışmaların olduğunu ifade etti.

AB Komisyonunun yayımladığı Türkiye Raporu hakkındaki değerlendirilmesinin sorulması üzerine, Bulc, raporun, genişleme sürecinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Raporda, farklı alanlara ilişkin birtakım sonuçların olduğunu söyleyen Bulc, Türkiye'nin ilerleme göstermediği alanlarda gelişme göstereceğini ümit ettiklerini kaydetti.

Bulc, "Rapor, sadece ilerleme olmamasından bahsetmiyor. Aynı zamanda birlikte olumlu çalışabildiğimiz alanlardan da bahsediyor. Aslında yapılması gereken bunların üzerine koyup, bu çalışmaları daha da güçlendirmek." diye konuştu.

Sığınmacı krizine ilişkin sınır kontrolü alanında Türkiye ile mükemmel iş birliği yürüttüklerine işaret eden Bulc, "Aynı zamanda, AB pazarına entegrasyon, ekonomik kriterler, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde oldukça iyi bir iş birliği ve ilerleme var." ifadelerini kullandı.

"3. HAVALİMANI TAKDİRE ŞAYAN"

 

Bulc, İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle gurur duymalısınız. Gerçekten en son teknolojiyle donatılmış çok büyük bir havalimanı. Yapım aşaması da takdire şayan. Duyduğum kadarıyla rekor hızda yüzde 80’i tamamlanmış. Avrupa’daki havacılık sektörüne de çok büyük katkıları olacak. Bölgedeki en büyük merkezlerden biri haline gelecek. Türkiye’nin havacılık sektöründe önemli bir rekabet gücü var. Mükemmel hizmetler sunuyor. Dolayısıyla hem bu pazara ve hem de yolculara büyük katkısı olacak, çünkü rekabet daha da artacak. Daha önce bahsettiğim havacılık anlaşmasının imzalanması da gerçekten önemli. Türkiye’nin de bunun bir parçası olması önemli. Umuyorum ki aradaki görüş farklılıkları bir an önce ortadan kaldırılacak ve anlaşma imzalanacak."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:34
  1. İstanbul
  2. AB
  3. 3. Havaalanı
  4. AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc

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