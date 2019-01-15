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3 gündür haber alınamıyordu! Cesedi dere kenarında bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 gündür kaybolan 31 yaşındaki Zekeriya Akyol'un bir dere kenarında cansız bedenine ulaşıldı.

15 Ocak 2019 Salı 07:57
3 gündür haber alınamıyordu! Cesedi dere kenarında bulundu

Jandarma ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi'ndeki Değirmen Başı mevkiinde bir ceset olduğu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, dere kenarında 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin, 31 yaşındaki Zekeriya Akyol olduğu belirlendi.

Kayıp başvurusunda bulunan olmadı

Engelli olduğu öğrenilen Akyol'un etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sele kapıldığı tahmin edilirken, Akyol'un 3 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Akyol ailesinin 3 gündür herhangi bir kuruma kayıp başvurusunda bulunmadığı öne sürüldü. Hayatını kaybeden Zekeriya Akyol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 07:57
  1. Zekeriya Akyol
  2. kayıp

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