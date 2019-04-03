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3 gündür aranan minik Fatih'ten kahreden haber geldi

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 gün önce dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan’dan kötü haber geldi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
3 gündür aranan minik Fatih'ten kahreden haber geldi

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 gün önce dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan’dan acı haber geldi. Minik Fatih’in cansız bedeni kaybolduğu yerden 6 kilometre mesafede bulundu

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, üç gün önce 3 yaşındaki oğulları Fatih'in evde olmadığını fark ederek çocuğu aramış, bulamayınca jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne durumu bildirdi. Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini buldu ancak havanın kararması üzerine arama çalışmasına ara verildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir gün sonra suyun içinde Akdoğan’a ait olduğu değerlendirilen ayakkabı buldu.

Minik Fatih için bugün de arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla başlandı. Jandarma, güvenlik korucuları, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),UMKE ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik ekiple arama yapıldı. Önceki akşam Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırılırken, dalgıç polisler çayda arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalar Fatih’in cansız bedenini evinden 6 kilometre uzaklıkta olan Uzunçayır Köyü Üzümlü mezrası mevkiinde buldu.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
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