3 günde Kiev’deyiz Putin rezil oldu! Ukrayna, Rus ordusunu geri püskürttü
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Sudja şehrini kontrol altına alarak önemli bir başarıya imza attı.
Bu gelişme, Rusya-Ukrayna savaşında dengelerin Ukrayna lehine değiştiğini gösterirken, Rusya'nın başlattığı askeri operasyonun başarısızlıkla sonuçlanabileceğine dair iddiaları güçlendirdi. "3 günde Kiev’deyiz" söylemiyle büyük bir zafer vaat eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu durumu, uluslararası arenada prestij kaybı olarak yorumlanıyor. Ukrayna ordusunun Rus birliklerini geri püskürtmesi, savaşın seyrinde kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.
Rusya-Ukrayna savaşı, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı bir askeri harekat başlatmasıyla başladı. O tarihten bu yana devam eden çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirirken, uluslararası toplumun dikkatini bu uzun süren ve yıkıcı savaşın sonuçlarına odaklamış durumda.
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