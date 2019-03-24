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3. Göcek Ot Yemekleri Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geleneksel ot yemekleri ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, katılanlara ot çorbası ile ayran ikram edildi- Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan:- "Amacımız atalarımızın dağdan toplayıp yemek yaptığı otları yeni nesillere tanıtmak"

24 Mart 2019 Pazar 16:22
3. Göcek Ot Yemekleri Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde "3. Göcek Ot Yemekleri Festivali"nde yöresel ürünler ve otlarla hazırlanmış yemekler satışa sunuldu.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen festivalde, yörede yetişen otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. Geleneksel ot yemekleri ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivale katılanlara ot çorbası ile ayran ikram edildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından da en lezzetli ot yemeği belirlendi.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Festivalde kurulan 220 stantta yerel yemekler ve el ürünlerinin satışa sunulduğunu ifade eden Ugan, "Amacımız atalarımızın dağdan toplayıp yemek yaptığı otları yeni nesillere tanıtmak. Bu gibi etkinliklerle turizme de katkı sağlamış oluyoruz. Festivale yerli-yabancı, Muğla ile çevre illerden yoğun katılım oldu." dedi.

Ugan, alana kurulan Yörük çadırlarında da kültürün yaşatıldığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:22
  1. "Ot Yemekleri Festivali"
  2. Fethiye
  3. Göcek Mahallesi
  4. Muğla

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