3 gezgin 53 gündür otostop yaparak Türkiye’yi geziyor

3 gezgin arkadaş, 53 gündür otostop yaparak çıktıkları Türkiye turu kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.

Hemen hemen Türkiye’nin tüm bölgelerini karış karış gezen Utku Yılmaz, Mehmet Deniz Gültekin ve Zeynep Yılmaz, 53 gündür otostop yaparak çıktıkları tur kapsamında Yüksekova ilçesine geldi. Doğa ve yürüyüş meraklısı olan 3 gezgin, Yüksekova’yı karış karış geziyor.

Veteriner hekimliği okuyan Utku Yılmaz, en büyük tutkusunun gezmek olduğunu belirterek, “Yeni kültürler, yeni insanlar tanımak ve yeni yerler görmenin en kolay yolu otostopla seyahat etmektir. Bende 6 senedir bu şekilde seyahat ediyorum ve toplamda 76 şehir gezdim. Şu an turumun 53. gününde hep gelmek istediğim, ama birçok insan gibi gelmeye cesaret edemediğim Yüksekova’dayım. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok yanıldığımı anladım. Mergezer Yaylası’ndaki buzul golüne gittik. Burada hala kar tam erimemiş ve her taraf yemyeşildi. Golün soğuk suyunda yüzdükten sonra çevredeki şelale ve binlerce çeşit çiçeği fotoğraflama şansım oldu. Artık dönme vaktim gelmişti. Buradan çok güzel anılarla ayrılacağım. Benim gibi buralara gelmek isteyen arkadaşlara tek tavsiyem, hiç tereddüt etmeden gelsinler. Geldiğinizde hem çok sıcak yöre halkıyla hem de muazzam bir doğayla karşılaşacaksınız” dedi.