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3 geyik ve 2 leylek Ormanya’ya gönderildi

Eskişehir’de sulama kanalında bulunan ve yaklaşık 15 aydır Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altında olan 1 anne 2 yavru kızıl geyik ile Afyonkarahisar kırsalında yaralanan 2 leylek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gönderildi.

19 Şubat 2019 Salı 14:41
3 geyik ve 2 leylek Ormanya’ya gönderildi

Eskişehir’de sulama kanalında bulunan ve yaklaşık 15 aydır Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altında olan 1 anne 2 yavru kızıl geyik ile Afyonkarahisar kırsalında yaralanan 2 leylek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gönderildi.


Eskişehir’de sulama kanalına düşen 1 anne kızıl geyik ve yavru 2 kızıl geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü’nün imkanlarıyla kurtarılıp Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM)’e getirilmişti. Tırnakları ve ayaklarında yürüyemeyecek kadar yara alan 3 hayvan Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde 15 aydır tedavi altındaydı. Başarılı bir tedavi süreci geçiren hayvanlar bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gönderildi. 3 kızıl geyik bundan sonraki hayatlarını Ormanya’da veteriner hekim gözetiminde sürdürecek. Öte yandan Afyonkarahisar kırsalında yara alan ve doğal hayatta yaşayamayacak olan 2 leylekte Ormanya’da yaşamlarını devam ettirecek.


"Huzurlu bir yaşam sürdürecekler"


Konuyla ilgili bilgiler veren AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 3 geyiğin başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi. Müdür Kandır "Eskişehir’de 2017 Kasım ayında anne ve yavru geyik bir sulama kanalına düştüler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü’nün imkanlarıyla kurtarıldılar. Sonrasında bizim merkeze getirildiler. Biz de burada sürece Doğa Koruma Milli Parkalar 5. Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi’nin hocalarıyla birlikte hayvanların iyileşmesi için çalıştık. Tabi bu süreçte hayvanların tedavisi sırasında tırnak yapısında bozulmalar şekillendi. Çünkü parmak kayıpları da vardı. Şu an geldiğimiz haliyle tırnaklar da bozuklukta olsa yere basabiliyorlar. Sadece 1 geyiğimiz de biraz kayıp var. Protez yapmakla ilgili bir işleme gerek duymadık. Hem yaban hayvanlarına protez yapmanın zorluğu hem de ihtiyaç olmaması nedeniyle o şekilde bıraktık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gönderiyoruz. Oradaki geniş alanlarda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler.”


"Takibini sürdüreceğiz"


Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait doğal yaşam parkına gönderdikleri geyiklerin bundan sonraki durumlarının takiplerine devam edeceklerini söyledi. Algan; “Ayakları kırık olan bir anne geyik vardı birde yavrularımız vardı. Bunların doğal olarak kendi hayatlarında dönmesi mümkün değildi. Doğal hayata götürülüp bırakılması halinde diğer yabani hayvanlara yem atılmış olur. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bir alan var. O alanda genişçe bir doğal alanımız var. Özellikle kızıl geyikler için. İnşallah orada karantina altına alacaklar. Biz de hocamızla birlikte takibini yapacağız. İlk etapta tırnak bakımları yapılacak. Ondan sonraki tedavileri devam edecek. Daha sonra onlar diğer geyiklerle beraber aynı ortamda kalması sağlanacak” dedi.


Öte yandan Algan, Afyonkarahisar kırsalında yaralanan 2 leyleğin de geyiklerle beraber Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gönderildiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:41
  1. doğa

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