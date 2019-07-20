"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde AA standına ilgi

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen lise son sınıf öğrencilerini, alanında uzman isimlerle bir araya getiren "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde, Anadolu Ajansının (AA) standı ilgi görüyor.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, üniversitenin Başakşehir Kampüsü'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen zirvede, atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, seçtikleri alanla ilgili etkileşimli ve uygulamalı eğitim alıyor.

Zirve kapsamında üniversitenin bahçesinde kurulan etkinlik alanında, AA, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türk Kızılay, Yeşilay gibi kurumlar stant açtı.

AA'nın standında öğrencilere, staj ve iş imkanı, Haber Akademisi ile savaş muhabirliği eğitimi hakkında bilgiler veriliyor.

Ayrıca, AA tarafından basılan AA 2017 Yıllığı, İstanbul Photo Awards 2018, Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi, Trump ve Küresel Düzen gibi fotoğraf, almanak ve özel dosyaların bulunduğu kitaplar öğrencilere hediye ediliyor.

- "Ajansta staj yapmak büyük bir fırsat"



AA'nın standını ziyaret eden öğrencilerden İsmail Arslan, Gaziantep TOBB Fen Lisesinden mezun olduğunu, hukuk alanında eğitim almak istediğini söyledi.

Arslan, şöyle devam etti:

"Bunun yanında üniversite sırasında ikinci bir dal için hangi bölümlere gidebilirim, hayallerimde hukukun yanına ekleyebileceğim bir bölüm olur mu diye araştırma yapmak için geldim. Şu anda bir tarafımda medya duruyor. Çünkü Türk bilim adamlarının ve hukukçuların en büyük eksiklerinden bir tanesi medyayla iletişiminin çok az olması."

AA'nın standını çok güzel bulduğunu dile getiren Arslan, "Gelecekte yapabileceğim staj olanakları için bilgi aldım. Ajansta staj yapmak isterim. Çünkü Türkiye'nin en büyük ajansı. Medya alanında okuyan biri için de burada staj yapmaktan daha büyük bir fırsat olacağını sanmıyorum." dedi.

- "Savaş Muhabirliği kitabını çok beğendim"

Zirveye ikiziyle birlikte Denizli'den katılan Edanur Kulaç da AA'nın standında gördüğü Savaş Muhabirliği kitabının ilgisini çektiğini ifade etti.

Kitabı incelediğini aktaran Kulaç, "Çok beğendim. Savaş muhabirleri kendi hikayelerini anlatmışlar. Kitabı özellikle satın aldım." diye konuştu.

Kulaç, mühendislik alanına ilgi duyduğunu belirterek, "Kendimi sosyal bilimler konusunda geliştiren biriyim. Muhabirliğe de ilgim var. Üniversitede bir yandan mühendislik okurken bir yandan da medya alanıyla da ilgilenebilirim. Direkt medyaya da kayabilirim. Zirvede bulduğum her atölyeye katılmayı planlıyorum." şeklinde konuştu.

Gün boyunca üniversite adaylarının tercih etmeyi planladığı bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmalarıyla devam edecek zirve, 22 Temmuz'da sona erecek.