"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" sona erdi

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ), öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Üniversite tercihini profesyonellerle yap" sloganıyla düzenlenen zirvenin kapanış programı üniversitenin Başakşehir Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

İHÜ Rektör Danışmanı ve Radyo, Televizyon, Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakkı Öcal programda, öğrencilere tercihleri konusunda tavsiyelerde bulundu, hayat tecrübelerini paylaştı.

Zirve kapsamında düzenlenen sosyal medya yarışmasına katılarak paylaşımda bulunan 2 öğrenciye "en fazla beğeni" ve "en özgün paylaşım" kategorilerinde hediyeleri takdim edildi.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve kapsamında öğrenciler, üç gün boyunca alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Zirvenin birinci ve ikinci gününde üniversite adayları, tercih etmeyi planladıkları bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmalarına katıldı. Üçüncü gününde ise alanında uzman ve duayen isimler öğrencilerle buluşarak, tecrübe ve birikimlerini paylaştı.

- Etkileşimli ve uygulamalı eğitim

Öğrenciler, gün boyunca kendi tercihleri doğrultusunda "Felsefe", "Tarih", "Psikoloji", "İslami İlimler", "Medya ve İletişim", "Sosyoloji", "Siyaset Bilimi", "Hukuk", "İşletme", "İktisat", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Karşılaştırmalı Edebiyat" olmak üzere 12 farklı bölüme dair 107 atölyede etkileşimli ve uygulamalı eğitim gördü.

Katılımcılar, hukuk atölyesinde bir dava çözme, medya ve iletişim atölyesinde usta isimler eşliğinde haber ve senaryo metinleri yazıp bir gazete çıkarabilme, işletme atölyesinde bir marka için pazarlama stratejisi belirleme, psikoloji atölyesinde bir terapiye katılabilme, felsefe atölyesinde yapay zeka çağında sosyal bilimler üzerine fikri tartışmalar yapma, iktisat atölyesinde ise "Robotlar gelince işsiz mi kalacağız?" gibi güncel sorulara cevap arama fırsatı yakaladı.

Bu sayede öğrenciler, gelecekte yapacakları işleri simüle etme, aynı meslek gruplarında çalışan insanlardan danışmanlık alma ve tercihlerini meslekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olarak yapma imkanı buldu.

Üniversite adayları, tercihlerini yaparken bölümleri, alanlarındaki en kariyerli isimlerden dinledi, her bir sosyal bilimler bölümü için ayrı atölye çalışmasında rol aldı.

- Öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor

Öğrencilere zirve süresince, hem İHÜ'yü yakından tanıma, hem de uzman kişilerden kariyer konusunda tavsiyeler alma imkanı sunuldu.

Öte yandan öğrenciler, okulun bahçesinde kurulan etkinlik alanında ok atmayı, sanal gerçeklik atölyesinde VR gözlükler ile yüksekten atlamayı ve Photo Booth sistemiyle otomatik olarak fotoğraflamayı deneyimledi.

Ayrıca, üniversite adayları lisans programları bilgilendirme stantlarında tercih danışmanlığı hizmeti aldı.

Öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla düzenlenen zirve, öğrencileri ve aileleri sosyal bilimler alanında bilgilendirmeyi, sosyal bilimlerin dallarını ve bölümler arasındaki farkları uygulamalı olarak anlatmayı, öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor.

- Zirvede AA standına ilgi

Zirve kapsamında üniversitenin bahçesinde kurulan etkinlik alanında, AA, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türk Kızılay, Yeşilay gibi kurumlar stant açtı.

Öğrencilere, staj ve iş imkanı, Haber Akademisi ile savaş muhabirliği eğitimi hakkında bilgiler verilen AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca, AA tarafından basılan AA 2017 Yıllığı, İstanbul Photo Awards 2018, Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi, Trump ve Küresel Düzen gibi fotoğraf, almanak ve özel dosyaların bulunduğu kitaplar öğrencilere hediye edildi.



Öte yandan, zirve boyunca öğrenciler, AA'nın "Darbeye Göğsünü Siper Edenlerin Objektife Yansıyan Destansı Mücadelesi" konulu 15 Temmuz fotoğraf sergisini de ziyaret etme fırsatı buldu.