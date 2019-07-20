"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" başladı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ), öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" başladı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Üniversite tercihini profesyonellerle yap" sloganıyla düzenlenen zirve kapsamında öğrenciler, üç gün boyunca İHÜ Başakşehir Kampüsü'nde alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

Zirvenin ilk günü, üniversite adaylarının tercih etmeyi planladığı bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmalarıyla başladı.

Zirveye Düzce Anadolu Lisesinden katılan Bilal Muharrem Konca ise İHÜ'yü daha yakından tanımak ve bölümler hakkında fikir edinmek için burada bulunduğunu söyledi.

Üniversite adaylarının tercih döneminde olduğunu hatırlatan Konca, şunları kaydetti:

"Hukuk ve işletme alanlarına ilgi duyuyorum. Girişimcilik ve hukukla alakalı olan bütün atölyelere katılacağım. Meslek seçimimde bunların etkisinin olacağını, farklı fikirlerin beni geliştireceğini düşünüyorum. Tecrübeli öğretmenlerden aldığımız bilgilerle hangi yolda ilerlemek istediğimize karar vereceğiz."

- "Uzman hocalarımız tüm fırsatları önümüze sunuyor"

Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden mezun olan 18 yaşındaki Yaren Gülyiğit, 2017 yılından bu yana düzenlenen Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'ne üçüncü kez katıldığını dile getirdi.

Konuşmacıların ve yapılan etkinliklerin ilgisini çektiğini ifade eden Gülyiğit, şöyle konuştu:

"Zirveye katıldıkça onların kalitesini daha da fark ettim. Tabi ki aklımda İHÜ var. Hukuk Fakültesini istiyorum. Bu sene olmasa da seneye olabileceğine inanıyorum. Özellikle hukuk atölyelerini tercih ettim. Tüm bölümlerdeki atölyelere katılmaya özen göstereceğim."

Gülyiğit, burada rehberlik hizmeti alabilmenin kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Onlara ne istediğimi anlatıyorum. Uzman hocalarımız da detaylı bir şekilde benim önüme tüm fırsatları sunuyorlar. Çok faydalı oluyor." dedi.

- Etkileşimli ve uygulamalı eğitim

Öğrenciler, gün boyunca kendi tercihleri doğrultusunda "Felsefe", "Tarih", "Psikoloji", "İslami İlimler", "Medya ve İletişim", "Sosyoloji", "Siyaset Bilimi", "Hukuk", "İşletme", "İktisat", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Karşılaştırmalı Edebiyat" olmak üzere 12 farklı bölüme dair 107 atölyede etkileşimli ve uygulamalı eğitim görecek.

Katılımcılar, hukuk atölyesinde bir dava çözme, medya ve iletişim atölyesinde usta isimler eşliğinde haber ve senaryo metinleri yazıp bir gazete çıkarabilme, işletme atölyesinde bir marka için pazarlama stratejisi belirleme, psikoloji atölyesinde bir terapiye katılabilme, felsefe atölyesinde yapay zeka çağında sosyal bilimler üzerine fikri tartışmalar yapma, iktisat atölyesinde ise "Robotlar gelince işsiz mi kalacağız?" gibi güncel sorulara cevap arama fırsatı yakalayacak.

Bu sayede öğrenciler, gelecekte yapacakları işleri simüle etme, aynı meslek gruplarında çalışan insanlardan danışmanlık alma ve tercihlerini meslekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olarak yapma imkanı bulacak.

Üniversite adayları, tercihlerini yaparken bölümleri, alanlarındaki en kariyerli isimlerden dinleyecek, her bir sosyal bilimler bölümü için ayrı atölye çalışmasında rol alacak.

Zirvenin ikinci gününde de sosyal bilimler alanında öğrenci, akademisyen ve şirket yetkilileri ile atölye ve vaka çalışmaları düzenlenecek. Üçüncü gününde ise alanında uzman ve duayen isimler öğrencilerle buluşarak, tecrübe ve birikimlerini paylaşacak.

- Öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor

Öğrencilere zirve süresince, hem İHÜ'yü yakından tanıma, hem de uzman kişilerden kariyer konusunda tavsiyeler alma imkanı sunulacak.

Öte yandan öğrenciler, okulun bahçesinde kurulan etkinlik alanında ok atmayı, sanal gerçeklik atölyesinde VR gözlükler ile yüksekten atlamayı ve Photo Booth sistemiyle otomatik olarak fotoğraflamayı deneyimleyecek.

Ayrıca, üniversite adayları lisans programları bilgilendirme stantlarında tercih danışmanlığı hizmeti alabilecek.

Öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve, öğrencileri ve aileleri sosyal bilimler alanında bilgilendirmeyi, sosyal bilimlerin dallarını ve bölümler arasındaki farkları uygulamalı olarak anlatmayı, öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor.