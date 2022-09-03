3 Eylül 1978: Derin Devletin Sivas’ta Alevi - Sünni Çatışması Çıkarma Girişimi

3 Eylül 1978'de Alevi - Sünni çatışması çıkartmak amacıyla gerçekleştirilen ve şehri savaş alanına çeviren olaylarda 11 vatandaş öldürüldü. Olay sonrası dönemin Devlet Bakanı Enver Akova, ‘Sivas halkının olaylara karışmadığı, aşırı uçların silah aldıkları kaynakların aynı olduğu’ şeklindeki beyanı, bazı güvenlik güçlerinin ‘Sivas'a dışarıdan toplulukların getirildiğini’ söylemişti.





Alevi ve Sünni yapısı nedeniyle kentin provokatif eylemler için uygun olması, Sünnileri Aleviler aleyhine kışkırtmaya yönelik sloganların atılmış olması dikkat çekmişti.





(Derin odaklar bu olaydan 15 yıl sonra 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yine bir tertibin içine girdiler. İktidar için büyük planlar yapan küçük azınlık, 1990 yılından itibaren ülkeyi ‘istikrarsızlaştırmak’ için yeniden düğmeye basmıştı. Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri onlar için biçilmiş kaftandı.







Program için Sivas’a giden ve Madımak Oteli’nde kalan ateist Aziz Nesin başta olmak üzere ona destek veren kişiler burada protesto edildiler. Kaldıkları otelde, derin devlet elemanları tarafından yangın çıkarıldı. Otelden çıkamayan 34 kişi dumandan boğularak, üç kişi de güvenlik güçlerinin veya protesto edilenlerin kurşunları ile öldü.(‘Oteldekiler diri diri yakıldı’ derin odakların seçtikleri bir propaganda söylemiydi.)

3 Eylül 2006: Derin Devletin İsmail Ağa Camii’nin İmamını Cami İçinde Öldürtmesi

3 Eylül 2006 günü İsmail Ağa Camii imamı cami içinde bıçaklanarak öldürüldü. Bülent Orakoğlu’na göre “Cinayet Ergenekon’un işiydi” (Orakoğlu,2007:94)



