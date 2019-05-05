3 ev tamamen yandı Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinin Kınık mahallesinde elektrik kontağındançıkan yangında 3 evin tamamen yandığı bildirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinin Kınık mahallesinde elektrik kontağındançıkan yangında 3 evin tamamen yandığı bildirildi.

Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran, “ Saat 22.30 civarında Beldemiz Kınık mahallesi sakinlerinden İbrahim Çetiner’in evinde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, Dudu Çetiner ve Recep Çetiner’in evleriyle birlikte 3 ev tamamen yandı. Belde itfaiyemizin yanı sıra, Simav, Çitgöl , Güney Belediyelerinden gelen itfaiyeler yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı” dedi.

Can kaybının yaşanmadığı bildirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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