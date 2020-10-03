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Korona Virüs 3 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

3 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 8 bin 384 oldu. 1502 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 323 bin 14'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:22:00 -
3 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 3 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 59 artarak 8 bin 384'e yükseldi. 1502 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 323 bin 14'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 211 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 283 bin 868 oldu. Son 24 saatte 103 bin 219 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 470, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

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