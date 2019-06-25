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"3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu"

Nevşehir'de gerçekleştirilen sempozyuma ülke genelindeki çeşitli üniversitelerden 370 akademisyen katılıyor- NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan:- "Sempozyumla yüksek öğretimde sosyal bilimlerin yeri ve yapılacak çalışmaların geleceğine ışık tutmayı amaçlıyoruz"

25 Haziran 2019 Salı 13:53
"3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu"

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen 3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesince gerçekleştirilen sempozyumun NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki açılışında öğretim görevlileri dinleti sundu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Akkuş, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, sosyal bilimlerin gelecekteki eğitim anlayışında daha ön plana çıkacağına inandığını belirtti.

Sosyal bilimler dersinin önemine değinen Akkuş, şöyle konuştu:

"Bu dersler sayesinde çocuklarımızı geleceğe hazırlayabiliyoruz. Bu bakımdan önemini yadsımıyoruz. Sosyal bilimler, bireylerin toplum içinde daimi kültürel zenginliklere sahip çıkması, vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmesi açısından önemlidir. Yakın zamanda sosyal bilimlerin, fen bilimleri ve disiplinlerinden daha öne geçeceğinden eminim. Sosyal bilimler insanın yetiştirilebilmesi açısından da önemli. Zira, insan, doğumundan ölümüne kadar fiziki ve sosyal bir çevre içinde yaşamaktadır."

NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyuma ülke genelindeki çeşitli üniversitelerden 370 akademisyenin katıldığını söyledi.

Sempozyumun sosyal bilimler alanında en çok bildiri yayımlanan etkinlik olduğunu vurgulayan Meydan, "Sempozyumda, Türkiye'nin değişik üniversitelerindeki akademisyenler ve doktora yapan öğrenciler bir araya geliyor. Kongrede sosyal bilimler ve eğitim bilimleri ilişkisi ele alınacak. Sempozyum ile yüksek öğretimde sosyal bilimlerin yeri ve yapılacak çalışmaların geleceğine ışık tutmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sempozyum 27 Haziran'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:53
  1. Nevşehir
  2. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)
  3. sempozyum

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