0553 313 94 23

"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen konferans kapsamında, sorumlu ve sürdürülebilir turizm için temel referans oluşturan Turizm İçin Küresel Etik Kuralları Özel Sektör Bildirgesi imzalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:08
"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" kapsamında gerçekleştirilen Turizm İçin Küresel Etik Kuralları Özel Sektör Bildirgesi imza törenine katıldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen, "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" devam ediyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Herkesin Yararına" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden isimler misafir ediliyor.

Konferans kapsamında, sorumlu ve sürdürülebilir turizm için temel referans oluşturan "Turizm İçin Küresel Etik Kuralları Özel Sektör Bildirgesi" de imzalandı.

Törende "Dünya Değişmeden"in Kurucusu ve Genel Müdürü Tolga Özan, Etstur Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Suat Özbek, Serenas Group'tan Mustafa Fethi Gürbüz, Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, bildirgeyi imzalayan taraflar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imzaların ardından yaptığı konuşmada, bütün tarafları tebrik ederek, bu bildirgenin iyi bir başlangıç olacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Turizm Etik Kuralları Dünya Komitesi Başkanı ve Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Müdürü Pascal Lamy ile UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'nin de katıldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:08
  1. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
  2. Bilim ve Kültür Kurumu
  3. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
  4. Birleşmiş Milletler Eğitim
  5. UNESCO
  6. UNWTO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    1. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    2. Döviz kurları
    3. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    4. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    5. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    6. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    7. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    8. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    9. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    10. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    11. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    12. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    13. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    14. İhbarı alan jandarma harekete geçti!..
    15. "İslam, engellilere adalet ve..
    16. Taraftarların protesto ettiği oyuncu..
    17. Gaziantep'te araç hırsızlığına 2..
    18. "İstanbul'u Dinliyorum" engelsiz sesli..
    19. Serra Yılmaz kimdir nerelidir?
    20. Dicle Elektrik'ten engelliler günü..
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet