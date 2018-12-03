İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" kapsamında gerçekleştirilen Turizm İçin Küresel Etik Kuralları Özel Sektör Bildirgesi imza törenine katıldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen, "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" devam ediyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Herkesin Yararına" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden isimler misafir ediliyor.



Konferans kapsamında, sorumlu ve sürdürülebilir turizm için temel referans oluşturan "Turizm İçin Küresel Etik Kuralları Özel Sektör Bildirgesi" de imzalandı.

Törende "Dünya Değişmeden"in Kurucusu ve Genel Müdürü Tolga Özan, Etstur Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Suat Özbek, Serenas Group'tan Mustafa Fethi Gürbüz, Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, bildirgeyi imzalayan taraflar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imzaların ardından yaptığı konuşmada, bütün tarafları tebrik ederek, bu bildirgenin iyi bir başlangıç olacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Turizm Etik Kuralları Dünya Komitesi Başkanı ve Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Müdürü Pascal Lamy ile UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'nin de katıldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.