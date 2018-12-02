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3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı

Konferans, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde "Herkesin Yararına" temasıyla düzenlenecek- İstanbul'da yarın başlayıp 3 gün sürecek konferansa, Malta Cumhurbaşkanı Preca ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan da katılacak

02 Aralık 2018 Pazar 16:15
3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı

ANKARA (AA) - 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde "Herkesin Yararına" temasıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, üç gün sürecek Konferansa Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili başta olmak üzere kültür ve turizmden sorumlu bakanlarının yanı sıra dünya turizm ve kültür endüstrilerinin önde gelen isimleri katılacak.

Konferansın ilk gününde düzenlenecek Bakanlar Oturumu'nda, "Turizm ve kültür paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi" konusu ele alınacak. Diğer oturumlarda ise "Sürdürülebilir ve yaratıcı şehirler için kültürel turizm", "Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında bir müttefik olarak sorumlu turizm" ve "Dijital dönüşüm yoluyla herkes için kültür turizminin sağlanması" başlıkları tartışılacak.

Konferans kapsamında ayrıca, Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi Özel Sektör Taahhüdü'nün imza töreni gerçekleştirilecek ve katılımcılar için çeşitli sosyal programlar ile tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.

"Herkesin Yararına" temasıyla düzenlenecek olan konferansın bu yılki öncelikleri BM'nin 2016'da ilan ettiği "yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla evrensel bir eylem çağrısı niteliğinde olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasına katkı sağlamak" olarak belirlendi.

Bu yaklaşımdan hareketle 3 gün boyunca turizm ve kültür paydaşları elde edilen yararların, tüm toplumlar tarafından eşit olarak paylaşılması için gerekli turizm kalkınma stratejileri ele alınacak.

Konferansın bu yıl Dünya Turizm Örgütünce belirlenen "Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi"nin çizdiği temeller ile uyumlu olarak, kültürel değerlerin yanı sıra kültürel mirası da korurken hem yabancı ziyaretçileri hem de yerel halka yarar sağlayacak ve adı geçenlere son derece geniş ve çeşitli imkanlar sunabilecek ziyaretçi yönetim model ve yaklaşımlarıyla teknoloji konularına odaklanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:15
  1. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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