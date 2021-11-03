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Korona Virüs 3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak? BioNTech 3. doz aşı kime vurunacak?
Korona Virüs

3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak? BioNTech 3. doz aşı kime vurunacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getirmişti. "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi. Peki 3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak? BioNTech 3. doz aşıyı kimler yaptıracak?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:11:00 - 2021-11-03 09:11:58
3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak? BioNTech 3. doz aşı kime vurunacak?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 837 oldu. 30binlere dayanan vaka sayıları sonrası bugün Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Bilim Kurul toplantısında 3. doz BioNTech aşısının yapılıp yapılmayacağı, 3. doz BioNTech aşısı yapılacaksa bunun uygulama tarihi ne zaman olacağı konuşulacak.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. BioNTech aşısında 3. doz aşısı kurulda görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Bakan Koca, bu kez "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi.

3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Bakan Koca, yaptığı açıklamasında, “Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak." şeklide konuştu.

12 yaş altındaki çocuklar aşılacak mı?

Bakan Koca, 3'üncü doz Biontech aşısının ne zaman yapılacağı konusunun yarın Bilim Kurulu'nda konuşulacağını söyledi. Bakan Koca, 12 ve 17 yaş arasına tercihe bağlı olarak aşıyı tanımladıklarını belirterek, "Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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