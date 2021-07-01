Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının bugünden itibaren istedikleri aşıyla 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini açıkladı. Peki, 3'üncü doz aşı ne zaman yapılmalı?

3. doz aşılama 2. dozdan ne kadar süre sonra yapılacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü doz aşılama başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından (1 Temmuz) itibaren istedikleri aşıyla 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi.