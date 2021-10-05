3. doz aşı ne zaman olunacak? 3. doz Biontech aşısı ne zaman?

Türkiye korona ile mücadele eden ender ülkelerin başında gelmekte. 4 Ekim 2021 korona aşı tablosuna göre, Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 411 bin 865 doz aşı uygulandı. En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

2 doz Biontech aşısı olanlar 3 doz aşıyı ne zaman olacak?

Hürriyet'in haberine göre Sağlık Bakanlığı'nca Bilim Kurulu gündemine alınan "BioNTech'lilere 3'üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı" milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılmasına onay verdi. Ajans'tan yapılan açıklamada, "bağışıklığı yükseltme" amacıyla, 18 yaşından büyük herkese üçüncü dozun uygulanması tavsiye edildi. Kararın, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra yapılan destekleyici dozun bağışıklık düzeyini yükselttiğine dair verilere dayanılarak alındığı belirtildi. Üçüncü Doz BioNTech aşısının ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılması tavsiye edildi.