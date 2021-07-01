3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı vurulacak?

Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadeledeki başlıkları görüşmek üzere yapılan toplantının sona ermesinin ardından kameraların karşısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 3. doz aşı ile ilgili kritik kararı da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz aşıların kimlere yapılacağı ve3. doz aşıların ne zaman yapılacağına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Peki kimler 3. doz aşı vurulacak?

3.doz aşı ne zaman?

Kıymetli Vatandaşlarım, Bilim Kurulumuz bugünkü toplantısında 3. Doz aşıların gerekliliği konusunda Bakan Koca şunları söydi: “değerlendirmelerde bulundu. Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız bugünden itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.”

3. doz aşı içi randevu alınacak mı?

Bilim Kuru’nun 3. doz aşı kararından sonra 3. doz aşılarının yapılmasına da başlandı. Kovid-19 mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı. 3. doz aşı için bugünden itibaren randevu alınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının bugünden itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşıları olmak üzere randevu alabileceklerini söyledi. 3. doz aşı için de MHRS uygulaması üzerinden aşı randevusu alınıyor.