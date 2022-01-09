Ülkemizde aşı uygulaması 2021 yılının Ocak ayında Sinovac ile başladı. Ardından devreye Biontech girdi. 2021’in son günlerinde ise yerli ve milli aşı Turkovac randevuları açıldı. 2 doz Sinovac olanlara 3 doz hakkı, 3 doz Sinovac olanlara 4. doz hakkı tanımlandı. 2 doz Biontech yaptıranlar ise 3.doz randevusu almaya başladı. Son olarak ise 2 doz Sinovac ardından 2 doz Biontech olanlara 5.doz hakkı tanımlandı.

Şimdiye kadar 3 doz aşı olanlar ise hastalığa karşı savunmasız olup olmadıklarını merak ediyor.

3 doz aşı koronaya karşı korur mu?

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, yapılan bir çalışmaya göre Covid-19'a karşı 3 doz aşılanan kişilerin aşıyı aldıktan 3 ay sonra bile hastaneye yatışa karşı yüzde 90 oranında korunduğu belirtildi.

UKHSA, güçlendirici aşıların koruma sağladığı bu gruba 65 yaş ve üstü kişilerin de dahil olduğunu ifade ederek, savunmasız insanlara uygulanacak bir 4'üncü aşıya acil ihtiyaç olmadığını belirtti.