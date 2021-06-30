3. doz aşı kimlere ne zaman yapılacak?

Türkiye genelinde 1. doz aşısını olanların sayısı 50 milyona yaklaşırken 2. doz olanların sayısı da 20 milyona ulaşmak üzere. Konuyla ilgili olarak bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası 3. dozla ilgili araştırmalar iyice arttı. Peki, hatırlatma aşısı da denilen 3. doz aşı hangi yaş grubuna uygulanacak? 3. doz aşı hangi aralıklarla yapılacak?

3. doz aşı ne zaman yapılacak?

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin yarından itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.

3. doz aşı kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilim Kurulu 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdı. 2. doz aşı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istediği aşı ile randevu alabileceklerdir. 3. doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. İlk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz aşı olarak istediği aşıyı olabilirler. Tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı yaptırabilirsiniz.'' açıklamasını yaptı.