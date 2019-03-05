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3 dil zorunluluğuna rağmen polisler tek dil konuşuyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 3 dil bilmek yasal zorunluk olmasına rağmen, görevli polislerin büyük çoğunluğu tek dil konuşuyor.

05 Mart 2019 Salı 11:27
3 dil zorunluluğuna rağmen polisler tek dil konuşuyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 3 dil bilmek yasal zorunluk olmasına rağmen, görevli polislerin büyük çoğunluğu tek dil konuşuyor.

 

Felemenkçe, Fransızca ve Almanca’nın resmi dil olduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de yasal olarak polislerin 3 dil bilme zorunluluğu bulunuyor. Ancak şehirde görevli polislerin büyük çoğunluğu sadece Fransızca ya da Felemenkçe (Hollandaca) konuşuyor. Yasal bir zorunluluk olduğu için polislerin hem Fransızca hem de Felemenkçe iletişim kurabilmeleri gerekiyor. Belçika İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Brüksel’de görev yapan 6 bin 288 polis arasından sadece 3 bin 648 polis Felemenkçe ve Fransızca konuşabiliyor. Başkentte çalışan tüm polis memurlarının yüzde 98’i Fransızca konuşabiliyor.



"Brüksel’de 2 bilen polis bulmak zor"

 

Aşırı sağ eğilimli Flaman Çıkarları Partisi Milletvekili Barbara Pas, Brüksel’deki 2 dil bilen polis memurlarının Ekim 2014 ile Aralık 2018 arasındaki dönemde Yeni Flaman İttifak Partili eski İçişleri Bakanı Jan Jambon’un döneminde alındığını söyledi. Milletvekili Pas, "Geçen yıl polis teşkilatına alınan 140 polisten 18 polis 2 dil biliyor. Maalesef Brüksel’de iki dil bilen polis bulmak zor. Felemenkçe konuşan polis oranında da azalma kaydedilmekte" dedi.



"Felemenkçe öğrenmeleri için para veriyoruz"

 

Brüksel Polis Komiseri ve Sözcüsü Olivier Slosse, "Polislerimizin iki dil bilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Felemenkçe ve Fransızcaya hakim olan polisler ‘dil primi parası’ alıyor. Bu onları teşvik ediyor. Diğer yandan Fransızca ve Felemenkçe lisanlarını öğrenmeleri için polisin dil kurslarına gitmelerini teşvik ediyoruz. Dil kursuna ödeyecek oldukları ücretin büyük kısmını biz ödüyoruz ve kursa katıldıkları gün için ise kredi veriyoruz. Dil kursuna giden 180 polis var. Biz organize ediyoruz, ancak finansman Brüksel Başkent Bölgesi tarafından veriliyor. Kurslar şimdiki Fransızca konuşan meslektaşlar için Flemenkçe dersleri üzerine yapılıyor. Amacımız, ihtiyacın en yüksek olduğu Fransızca ve Felemenkçe bilen polis sayısını yükseltmek" dedi

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:27
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