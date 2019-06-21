0553 313 94 23

3 çocuk annesi rock star

Rock müzik sanatçısı Barış Gülay, “Olmasan” adlı parçası ise internette 30 bin kez izlendi.

21 Haziran 2019 Cuma 14:07
3 çocuk annesi rock star

Rock müzik sanatçısı Barış Gülay, “Olmasan” adlı parçası ise internette 30 bin kez izlendi.


Barış Gülay, ev hanımlığından müzisyenliğe uzandı. 3 çocuk doğuran ve asla müzik sevdasından vazgeçmeyen Barış Gülay, çocuklarını büyütürken müzik çalışmalarını sürdürdü. Mustafa Berru (10) ve ikiz kardeşler Beril Lena (5) ile Emir Ali (5) annelerinin şarkıları ile büyüdü. Çocukların büyümesinin ardından müzik çalışmalarına ağırlık veren Barış Gülay ilk klibi olan “Olmasan”’ı çekti. İnternet üzerindeki bir paylaşım sitesinde de paylaşılan parça kısa sürede 30 bin izleme sayısını yakalayınca sanatçı birçok firmanın ilgi odağına dönüştü. Tekliflerin bir biri ardına gelmeye başladığı sanatçı kısa zaman zarfında 3 parçadan oluşan maxi single’ını piyasaya sürecek.


Bütün bu yoğunluğu içerisine 2 üniversiteyi de sığdıran sanatçı buralardan da diploma almayı başardı. Annelikten de müziğe olan aşkından da vazgeçemediğini dile getiren Barış Gülay, “Ailem de müzisyendi. Müziğin içine doğdum. Elbette hem bir anne, hem bir sanatçı olmak çok zor. Ama ben bunları hayatımda sıraladım. Önce müzikle ilgili eğitimimi tamamladım. Ardından anne olup 3 çocuğumu büyüttüm. Ardından da müzik çalışmalarıma yöneldim. Prodüktörümün de teşviki ile ilk parçama klip çektik. 30 bin izleme aldı. Yurtiçi ve yurt dışından bile hayranlarım oldu. Biz de beğenerek yaptık bu çalışmayı. Bu arada 3 parçadan oluşan bir maxsi single çalışmamız da var. O da tamamlanma aşamasında. Eylülün 2. haftasında klibi ile birlikte yayına girecek” dedi.


“Turşu kurarken bile beste yaptım”


Anneliği ve ev kadınlığının müziğe olan aşkını hiç köreltmediğini dile getiren Barış Gülay, “Annelik çok zaman isteyen bir şey. Annelik 24 saat. Müzisyenlik de 24 saat. Aklınıza bir söz ya da beste geldiğinde sonra bakarım diyemiyorsunuz. Bir yandan beste yaparken bir yandan turşu kurduğum zamanlar da oldu” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:07
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alternatif yem bitkileri 100 bin dekarı aşacak
    1. Alternatif yem bitkileri 100 bin..
    2. Eğitimcilere körfez gezisi
    3. Tavşanlı Futbol Festivali’ne ev..
    4. CHP’ye oy toplamak için kamp..
    5. Huawei P30 lite gücünü tasarımından..
    6. Türkiye Petrolleri'nin Ataşehir..
    7. CHP'den otobüsten kaçırılan kadınla..
    8. Tanzanya Büyükelçisi, Vali..
    9. Mezarlıkta yan yana dizili çok sayıda..
    10. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat..
    11. Dansçılar yarışacak, seyirciler..
    12. Derya Nur Karaduman yarı finalde
    13. Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp..
    14. Karabük'te otomobil direğe çarptı: 3..
    15. Anlaşma sağlandı! Konyaspor'dan Alper..
    16. İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın..
    17. "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin..
    18. Keles Ziraat Odası ceviz ve badem..
    19. Yarı olimpik yüzme havuzu tadilatı..
    20. "Uyuşturucu satan" şahıs tutuklandı
    21. Beşiktaş aradığı sol beki buldu!..
    22. Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul..
    23. Diyarbakır’daki ev bir hafta içinde..
    24. Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    25. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
    26. Kayserispor Yönetimi Olağanüstü..
    27. DİDER’den çok önemli bir kermes
    28. 3 çocuk annesi rock star
    29. Elazığ’da ‘Usta Öğreticiler tek çatı..
    30. Diyarbakır’da GES’in ikincisi kuruldu
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!