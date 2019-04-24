3 çocuk annesi suç makinesi kadın evinde yakalandı Samsun'da hakkında 17 ayrı suçtan yakalama kararı ve yine hırsızlık suçlarından toplam 14 yıl 5 ay hapis, 5 bin lira da para cezası bulunan 3 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarında hakkında 17 ayrı yakalama kararı bulunup ayrıca yine evlerden hırsızlık suçundan toplam 14 yıl 5 ay hapis, 5 bin lira da para cezası bulunan 3 çocuk annesi Hülya Y.'yi yapılan takip sonucu evinde yakalayarak gözaltına aldı. "Evimi nasıl buldunuz" Polisleri görünce evinin nasıl bulduklarını söylediği öğrenilen Hülya Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Hülya Y. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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