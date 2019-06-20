3. Çevreyolunda genişletme çalışmaları tamamlandı Adıyaman’da, kamulaştırma problemleri ortadan kaldırılan 3.

Adıyaman’da, kamulaştırma problemleri ortadan kaldırılan 3. Çevreyolunun son kısmında yol genişletme çalışmalarına başlandı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi’nin son kısmında yer alan mülkün sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engeller yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Engellerin ortadan kalkmasından hemen sonra yol genişletme çalışmalarına başladıklarını söyleyen yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve 3. Çevreyolunun tamamen trafiğe açılacağını müjdeledi.

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