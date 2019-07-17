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3. Çamiçi Yaylası Trap ve Tek Kurşun atış yarışması yapıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde atıcılık ve trap yarışmaları düzenlendi, yarışmaya yaklaşık 500 sporcu katıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
3. Çamiçi Yaylası Trap ve Tek Kurşun atış yarışması yapıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde atıcılık ve trap yarışmaları düzenlendi, yarışmaya yaklaşık 500 sporcu katıldı.


Niksar Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşil Niksar Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından bu yıl 3.sü yapılan ’Avcı Buluşması atıcılık ve trap yarışmaları’ Çamiçi Yaylasında düzenlendi. Yarışmalara Ordu, Samsun, Çorum, Tokat, İzmir, Amasya, Aydın ve Trabzon gibi illerden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Etkinlikte yarışmaların startını veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ilk atışı yaparak, atış yapmada ki becerisini de gösterdi.


Niksar’ın tanıtımında bu gibi organizasyonların çok önemli olduğunu belirten Başkan Özcan, misafirleri Niksar’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydederek tüm katılımcılara yarışmalarda başarılar diledi.


Yeşil Niksar Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Kaynak, bu yıl 3. Kez bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek; “3. Çamiçi Yaylası Trap ve Tek Kurşun Atış yarışmasında bir araya geldik. Yaklaşık 10 ilden 20’ye yakın kulübün katılımıyla 500 sporcu organizasyonumuza iştirak ettiler. Kendilerini en güzel şekilde ağırladık, zaten misafirlerimiz de Niksar’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler. Biz Yeşil Niksar Avcılar ve Atıcılar Derneği olarak elimizden geldiği kadar atış sporuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bu sporu bölgemizde daha fazla yaygın hale getirmek ve bunun için de lisanslı sporcu yetiştirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.


Yarışmalar kapsamında ödüllü tek kurşun, amatör trap atış yarışmaları ve profesyonel trap atışları gerçekleştirildi. Yarışmanın sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
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