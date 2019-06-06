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3 boyutlu yüz şekillendirmede yeni yöntem

Cilt altında herhangi bir germe işlemi uygulanmaksızın doğal anatomik yapı korunarak gerçekleştirilen cerrahi ile mimik kaybına yol açmadan ve 3 boyutlu uygulama ile yüz şekillendirme operasyonu yapılabiliyor- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Tezel:"Yüzdeki yumuşak dokular, yani deri altı yağ dokusu ve kaslar birbirinden ayrılmadan bir bütün halinde kemiğin üzerinden kaydırılarak, yukarıya, yana, öne getirilerek yeni şekil veriliyor"

06 Haziran 2019 Perşembe 11:35
3 boyutlu yüz şekillendirmede yeni yöntem

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Cilt altında herhangi bir germe işlemi uygulanmaksızın doğal anatomik yapı korunarak gerçekleştirilen endoskopik cerrahi ile mimik kaybına yol açmadan ve 3 boyutlu uygulama ile yüz şekillendirme operasyonu yapılabildiği belirtildi.

Yeni uygulanmaya başlanan ve "Beautification" diye isimlendirilen yöntem, ifade ve mimik kaybına yol açmadığı için özellikle tiyatro ve sinema sanatçıları tarafından tercih ediliyor.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz estetiği uygulamalarının doğallıktan uzaklaşmadan 20'li yaşlardan itibaren yapılabildiğini söyledi.

İnsanların öncelikle kendilerinden duydukları fiziksel memnuniyetin kişinin öz güvenini, yaşam ve çalışma arzusunu olumlu etkilediğini belirten Tezel, bu noktada kişinin sağlığını riske etmeden yapılabilecek uygulamalarla bunun mümkün olabildiğini ifade etti.

Erdem Tezel, bu uygulamaların cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemler kullanılarak yapılabildiğini anlatarak, yeni uygulanmaya başlanılan "Beautification" operasyonuyla yüze istenilen formun verilebildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Tezel, "Beautification operasyonunda genel yüz yapısı korunarak, yüz konturlarında iyileştirme yapılabiliyor. Aynı zamanda bu operasyonla majör değişikliklerin yapılabilmesi mümkün olduğu gibi mevcut ifade korunarak küçük değişiklikler de uygulanabiliyor." diye konuştu.

- "Deri altı yağ dokusu ve kaslar birbirinden ayrılmadan yapılıyor"

Uygulama hakkında bilgi veren Tezel, şunları kaydetti:

"Saçlı deri içerisine gizlenen 1 santimetrelik kesiden girilerek, 4 milimetre inceliğinde kamera yardımıyla gerçekleştirilen endoskopik operasyon olan Beautification ile kişiye istediği yüz şekli verilebiliyor. Şakaklarda saçlı deride yapılan 1 santimetrelik kesiden sonra 4 milimetrelik kamera yardımıyla yüzdeki yumuşak dokular, yani deri altı yağ dokusu ve kaslar birbirinden ayrılmadan bir bütün halinde kemiğin üzerinden kaydırılarak, yukarıya, yana, öne getirilerek yeni şekil veriliyor. Bu nedenle bu operasyon bir 'deri germe ameliyatı' değil 'yüz şekillendirme, biçimlendirme' ameliyatıdır. Operasyon sonrası yüz, şakaktan topuz yapıldığındaki gibi durur."

Erdem Tezel, Beautification tekniğinin genç yaştaki kişilere uygulanabilir olmasını sağlayan en önemli faktörün ise görülebilir bir iz bırakmaması olduğunu belirterek, "Diğer bir önemli faktör ise güzelliği tamamen doğal bir görünümle, abartısız olarak elde ederken, mimiklerin ve doğal anatomik yapıların da korunuyor olmasıdır." dedi.

- "10-15 gün içerisinde günlük hayata dönülebiliyor"

Prof. Dr. Tezel, bazı kişilerde kaşların uç kısımlarının düşük, gözün dış kısımlarının aşağıya doğru olması ve göz altı çukurluğunun kişinin yorgun bir ifadeye sahip olmasına neden olduğunu söyledi.

Beautification yöntemiyle alnın şekillendirilerek yuvarlak bir kontur sağlanabildiğini, kaş göz açısının düzenlenebildiğini, elmacık kemiklerinin belirginleştirilebildiğini, göz altındaki çukurluğun ve koyu rengin giderilebildiğini, yanağın alt kısmındaki dolgunluk nedeniyle dikdörtgen veya aşırı yuvarlak görüntünün giderilebildiğini anlatan Tezel, bu şekilde oval bir yüz formunun elde edilebildiğini belirtti.

Burun yüksekliğinin, büyüklüğünün ve açılarının da Beautification tekniğiyle yapılabildiğini ifade eden Erdem Tezel, operasyonun genel anestezi altında uygulandığını da kaydetti.

Prof. Dr. Tezel, hastaların operasyonun ardından 10-15 gün içerisinde günlük hayatlarına dönebildiğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:35
  1. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Tezel

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