3 boyutlu yazıcılardan üretilen silahlar, Avrupa’yı korkutuyor

Üç boyutlu yazıcıların silah üretiminde de kullanılması, bireysel silahlanma sorununu bir adım öteye taşıdı. Silahların kontrol edilemez hale gelmesi, ABD'nin ardından Avrupa'da endişeyi artırdı.

Birkaç basit talimatla dakikalar içinde üretilebilen silahların seri numarası olmuyor. Silahlar, resmi makamların denetiminden de geçmiyor.

Ateşleme mekanizması hariç tamamı plastik olan silahların, ateşle teması, tehlikenin boyutunu artırıyor. Bu nedenle de yazıcı ürünü olan bu silahlar, metal dedektörlerine de takılmıyor.

Hollanda, İspanya ve İngiltere'de gündeme geldi

Hollanda basını, sadece geçen ay 5 adet 3 boyutlu silahın ele geçirildiğini yazdı.

Harekete geçen Hollanda savcılığı, ev yapımı 3 boyutlu silahlarla ilgili soruşturma başlattı.

Benzer şekilde İspanya'da da 3 boyutlu silahlar yargıya taşındı. Geçen aylarda, 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılan silahların üretimini yapan bir fabrikaya operasyon düzenlendi.

İngiltere'de ise 2019 yılında 3 boyutlu yazıcıdan silah üreten bir kişiye 3 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: TRT Haber