3 bin tonluk yerli denizaltıyı tanıttılar

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin bağımsızlık savaşçısı Dosan Ahn Çang-ho'nun adının verildiği denizaltının tanıtımı, ülkenin güneyinde Geoje Adası'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Dizel-elektrik havadan bağımsız sevk özelliğine sahip denizaltının tanıtıldığı törene, Daewoo Gemicilik ve Gemi Mühendisliği şirketinin çalışanları, askerler ve hükümet yetkilileri katıldı.

Güney Kore donanması, ilk orta sınıf denizaltı olan Dosan Ahn Çang-ho'nun en ileri teknolojilerin bir araya getirilmesiyle yapıldığını, tüm tehditlere yanıt verme kapasitesine sahip bir sistem barındırdığını ve donanmanın savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini açıkladı.



YÜZDE 76'SI KORELİ İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILDI



Ülkenin bin 200 ve bin 800 tonluk mevcut denizaltıları, Alman savunma şirketlerinin teknolojik yardımıyla inşa edilirken, yerli tasarım Dosan Ahn Çang-ho'nun parçalarının yüzde 76'sının Koreli işletmeler tarafından tedarik edildiği kaydedildi.

Yetkililer, 8,3 metre uzunluğunda, 9,6 metre genişliğindeki denizaltıda, balistik füzeler için 6 dikey fırlatma borusu bulunuyor. Yüzeye çıkmadan 20 gün denizaltında kalabilen Dosan Ahn Çang-ho, 50 kişilik mürettebat taşıyabiliyor.

Dosan Ahn Çang-ho'nun, denemelerin ardından Aralık 2020'de donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.