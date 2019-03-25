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3 bin kişilik Çanakkale kafilesi Aliağa’ya döndü

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin organizasyonu ile Çanakkale’ye giden 3 bin kişilik üçüncü kafile Aliağa’ya döndü.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:37
3 bin kişilik Çanakkale kafilesi Aliağa’ya döndü

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin organizasyonu ile Çanakkale’ye giden 3 bin kişilik üçüncü kafile Aliağa’ya döndü. "Ecdadımıza Gidiyoruz" sloganı ile düzenlenen organizasyon kapsamında, üç haftada 8 bin Aliağalı Çanakkale şehitliğini ziyaret ederek büyük destanın ruhunu yerinde yaşama imkanı buldu.


Aliağa Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyaretinin üçüncü turu tamamlandı. Aliağa Cumhuriyet Meydanı’ndan 60 otobüs ile hareket eden 3 bin kişilik üçüncü kafile ziyaret sonrası kente dönüş yaptı. Günübirlik ziyarette daha önce Çanakkale ziyaretlerine katılmamış vatandaşlara öncelik verildi.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın da katıldığı şehitlik ziyaretinde, Aliağalılar şanlı Türk destanın yazıldığı topraklarda tarihe yolculuk yaptı. Çanakkale’de gün boyu süren programda savaş bölgeleri gezildi. Tarihe tanıklık eden Aliağalılar, ziyaretleri boyunca rehberler tarafından anlatılan büyük zaferin öyküsünü büyük bir heyecanla dinledi. Savaş alanlarını gezerek vatan uğruna can veren şehitlerin kahramanlık hikayelerini dinleyen vatandaşlar, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Aliağalılar, ziyaret edilen tarihi yerlerde Başkan Serkan Acar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Gece yarısından sonra Aliağa’ya dönüş yapan vatandaşlar, Çanakkale şehitlik ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Serkan Acar’a teşekkür ettiler.


Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyareti için dördüncü kafile 13 Nisan, beşinci kafile ise 27 Nisan gecesi yola çıkacak.Yoğun talebin yaşandığı şehitlik ziyareti için Hilal Masada kayıtların devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:37
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