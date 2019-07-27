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"3 bin kadın personel alacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(Emniyet müdürlüklerindeki güven masaları) Şimdi imtihana giriyorlar 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:47
"3 bin kadın personel alacağız"

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürlüklerindeki güven masalarında görevlendirilmek üzere 3 bin kadın personel alacaklarını bildirdi.

Soylu, yaklaşık dört ay önce hizmete giren Of Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, polis, çarşı ve mahalle bekçileriyle görüştü.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürkan Demirkan'dan bilgi alan Soylu, binada incelemelerde bulundu, çok amaçlı salonda bir süre masa tenisi oynadı.

Güven Masasında görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masasının faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi.

Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.

Bakan Soylu daha sonra ilçe merkezini gezdi, esnafla selamlaştı.

Soylu'ya, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, Muğla'nın Milas İlçesi Kaymakamı Eren Arslan, Of Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

- Bakan Soylu, nikah şahidi oldu

Soylu, AK Parti Of İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Şenocak'ın oğlu Gökhan Şenocak ile Esra Yakın'ın ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine de katıldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Bakan Soylu ve AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu yaptı.

Sarıalioğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Bakan Soylu'ya teslim etti.

Genç çifte ömür boyu mutluluk dileyen Soylu, evlilik cüzdanını geline verdi.

Soylu, Allah'tan, çiftin hanelerine bereket, huzur ve mutluluk niyaz etmesini diledi, "Allah sizlere iki cihan saadeti versin." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:47
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Nikah Şahitliği
  3. Of İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret
  4. Trabzon

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