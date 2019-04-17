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3 Bin 600 engelli ailesine dokunulacak

TANAP tarafından geliştirilen ve 3 bin 600 engelli ailesinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan proje, Sivas’ta düzenlenen programla başladı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:28
3 Bin 600 engelli ailesine dokunulacak

TANAP tarafından geliştirilen ve 3 bin 600 engelli ailesinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan proje, Sivas’ta düzenlenen programla başladı.


Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, (TANAP)tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında finanse edilen Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından uygulanan ESKİP projesinin en büyük etabı Sivas’tan başladı.


Proje ile6.3 milyon TL’lik bir yatırımla Sivas’tan başlayıp, Boru Hattı güzergahındaki; Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde gerçekleşecek proje ile tam 3 bin 600 engelli ve ailelerinin hayatlarına dokunularak, hayatları kolaylaştırılacak. Projede, TANAP Boru Hattı güzergahındaki 14 ildeki engellilerin, aileleriyle birlikte sosyal hayata ve iş dünyasına katılımları desteklenerek her türlü hizmete erişimlerinin sağlanması amaçlanıyor. Açılış programı basın toplantısı rektörlük binasında gerçekleşti. Programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) RektörüProf. Dr. Alim Yıldız, TANAP temsilcileri, DİSODER temsilcileri ve ilgili yetkililer katıldı.


Programda konuşan DİSODER Başkanı Hakan Elbir, “TANAP’ın sosyal ve çevresel yatırım programları çerçevesinde desteklediği ve DİSODER olarakgeçtiğimiz Aralık 2018’den beri uygulamaya soktuğumuzengellilerin sosyal hayata dahil edilmesi ve istihdam sağlanması projesiikinci etabı Sivas’ta başlıyor. Proje çok anlamlı bir proje 3 bin 600 aileye dokunmak üzere yola çıktığımız bu yolculuğumuzda Sivas’la beraber 695 araç-gereç dağıtacağız. 5 pilot ilde örnek erişebilir mekanı kamuoyuna sunacağız" dedi.


TANAP Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem de, “Bizler geçen sene 2018 yılının Haziran ayında projenin ilk fazını tamamladık. İşletmeye aldık ve yaklaşık 10 aydır ülkemize evlerimize sanayimize fabrikalarımıza okullarımıza TANAP’ la taşınan Azeri gazını kullanıyoruz. Biz sadece iyi bir enerji şirketi olarak anılmak istemiyoruz. Bununla beraber insana çevreye sosyal değerlere kültürel değerlere kültürel mirasa ve geçtiğimiz yörelerdeki tüm paydaşlarımızın hakkına hukukuna beklentilerine önceliklerine de değer veren karşılık veren bir şirket olarak anılmak istiyoruz. Bununla ilgili bir çok program üretiyoruz. Yaklaşık 1000 tane proje yürütüyoruz. Sadece Sivas’ımıza ayırdığımız bütçe 40 milyon Türk lirası" ifadelerini kullandı.


SCÜ Rektörü Prof. Dr.Alim Yıldız ise şunları kaydetti:


“TANAP tarafından finanse edilen DİSODER tarafından uygulanan engellilerin sosyal hayata aktif katılımın ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi projesinin en büyük etabı şehrimizden üniversitemizden başlıyor. Bizim için oldukça gurur verici bir durum. Biz her zaman kurumların kuruluşların sadece resmi işler için olmadığını toplumu yönlendirecek topluma yön verecek çalışmalar yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Kurum ve kuruluşlarda toplumun bir parçası olarak ön plana çıkıyor.”


Konuşmaların ardından engellilerin erişimini kolaylaştırabilmek için erişebilir hale getirilen Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü daire başkanlıkları A ve B blok binalarına geçilerek burada açılış yapıldı. Açılışın ardından engellilerin hayatını kolaylaştıracak araç ve gereçler tanıtıldı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:28
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