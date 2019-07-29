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3 bin 500 tonluk yeni su deposunun temel kazısına başlandı

Muş Belediyesi, altyapı projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi Bayraklı Tepe mevkiinde yeni bir su deposunun daha yapımına başlandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:49
3 bin 500 tonluk yeni su deposunun temel kazısına başlandı

Muş Belediyesi, altyapı projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi Bayraklı Tepe mevkiinde yeni bir su deposunun daha yapımına başlandı. 3 bin 500 tonluk kapasite ile yapılacak yeni depo, proje kapsamında yapılan üçüncü içme suyu deposu olacak.


Muş’un içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Altyapı projesi kapsamında geçtiğimiz yıl yapılan 2 depoya bu yıl bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan içme suyu deposu, yeni proje ile Bayraklı Tepe mevkiine taşındı. Ekiplerin temel kazısına başladığı deponun yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.


Çalışma alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, teknik ekipten proje hakkında bilgi aldı. Başkan Asya’ya incelemeler sırasında başkan yardımcıları, birim amirleri ve teknik personeller eşlik etti.


Altyapı projesi başlatıldığı günden itibaren çalışmaları anbean takip ederek gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda talimatlar veren Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların sağlıklı suya ulaşmaları için yapımına başlanan içme suyu deposunun da kısa sürede tamamlanması gerektiğini ifade etti. Altyapı projesi hakkında genel bilgi veren Başkan Feyat Asya, “İlimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 20 bölgede şu an kazı ve döşeme çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra yeni içme suyu deposunun da yapımına başlandı. Geçtiğimiz yıl Karşıyaka Mahallesi’nde 7 bin 500, Muratpaşa Mahallesi’nde ise 3 bin 500 ton kapasiteli depolar yaptık. Bu yıl da Cumhuriyet Caddesi’ndeki depomuzu Bayraklı Tepe mevkiinde yapmak üzere planlamamızı yaptık. Ekipler yeni deponun temel kazısına start verdi. Bu sezon içerisinde bu depomuzun da yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.


Sıkıntılı bir süreçte olduklarını ve elbirliği ile bunun üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Asya, “Başlattığımız bu çalışmalar sırasında ister istemez bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Depoların ve şebekelerin yenilenmesi sırasında zaman zaman kesintiler, aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bizler, yaşanacak sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Buna rağmen oluşabilecek sorun ve sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. Allah’ın izniyle bu birlikteliğimizle bütün engelleri aşacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:49
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