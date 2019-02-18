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3 bin 500 deniz aracı CNR Avrasya Boat Show’da

CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat tarihinde VIP açılış günü ile ilk olarak medya mensupları, iş ve sanat dünyasından önemli isimleri CNR EXPO Yeşilköy’de kurulan 85 bin metrekarelik alanda ağırlayacak- Bin 500’ün üzerinde markanın katılımı ile düzenlenecek fuar, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında da tüm ziyaretçilere açık olacak

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:54
3 bin 500 deniz aracı CNR Avrasya Boat Show’da

İSTANBUL (AA) - 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracı, CNR Avrasya Boat Show’da sergilenecek.

CNR Holding açıklamasına göre, dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk denizcilik sektörünün en prestijli ve renkli organizasyonu CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat tarihinde VIP açılış günü ile ilk olarak medya mensupları, iş ve sanat dünyasından önemli isimleri CNR EXPO Yeşilköy’de kurulan 85 bin metrekarelik alanda ağırlayacak.

Bin 500’ün üzerinde markanın katılımı ile düzenlenecek fuar, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında da tüm ziyaretçilere açık olacak.

Türkiye’nin en önemli marinalarının da yer alçağı fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft’in de aralarında olduğu 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı sergilenecek. Amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanların da yer alacağı fuar, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize ediliyor.

Deniz kültürünü Türk toplumunda yaygınlaştırmayı amaçlayan CNR Avrasya Boat Show’da 3 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunulacak.


- Türkiye’de ilk kez görücüye çıkarılan tekneler


Teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan CNR Avrasya Boat Show’da milyon dolarlık yatların lansmanlarına ev sahipliği yapılacak. CNR Avrasya Boat Show’un en büyük ve en pahalı teknelerinden olan İtalyan Sanlorenzo’nun SL 86 modelinin yanı sıra Prestige 590, Hanse 458, Hanse 508, Cap Camarat 9.0 WA, Strider 13, Rebel 47, VR6 Cuddy Türkiye’de ilk kez tanıtımları yapılacak tekneler arasında yer alıyor.

CNR Avrasya Boat Show’a, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Libya, Rusya, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Polonya’nın da aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde ülkeden deniz tutkunları bekleniyor. Özellikle Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinin fuara yoğun ilgi göstermesi, bu yıl toplam ziyaretçi sayısında da hedefleri büyütüyor.

2018 CNR Avrasya Boat Show, yerli ve yabancı 67 bin 140 kişi tarafından gezilmişti. Bu yıl ise yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:54
  1. CNR Avrasya Boat Show

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