0553 313 94 23

3 Bant Bilardo Dünya Kupası

- Kupanın Antalya'daki ilk ayağında Tayfun Taşdemir birinci oldu, Murat Naci Çoklu üçüncü sırada yer aldı

17 Şubat 2019 Pazar 18:30
3 Bant Bilardo Dünya Kupası


ANTALYA (AA) - Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’nın ilk ayağında, Türk sporculardan Tayfun Taşdemir birincilik kupasını aldı, Murat Naci Çoklu üçüncü oldu.

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın ilk ayağı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde yapıldı. Türkiye'nin 20 sporcuyla yer aldığı organizasyona, 20 ülkeden 149 bilardocu katıldı.

Organizasyonda, Türkiye'den Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir ve Lütfi Çenet gibi dünya çapındaki bilardocular da mücadele etti.

Turnuvada 7 gün süren karşılaşmalar sonucunda yarı finalde Türkiye’den Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu’yu 40-37, Güney Kore'den Jae Ho Cho ise Vietnam’dan Quyet Chien Tran'ı 40-28 mağlup ederek finale yükselen isimler oldu.

Final karşılamasında Tayfun Taşdemir, rakibi Jae Ho Cho’yu 40-21 mağlup ederek birincilik kupasını kazandı.

Turnuvada diğer Türk sporcu Murat Naci Çoklu ile Vietnamlı Quyet Chien Tran da üçüncülüğü paylaştı.

Final karşılaşmasının ardından dereceye giren sporculara kupaları Dünya Bilardo Federasyonu Başkanı Farouk El Barki, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Ödül törenin ardından konuşan Dünya Bilardo Federasyonu Başkanı El Barki, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek, Türkiye Bilardo Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kürsüye 2 sporcu birden çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2019 yılı Türk bilardosu için çok iyi başladı. Burada Tayfun Taşdemir birinci ve Murat Naci Çoklu üçüncü oldu. Umarım sporcularımız bu dereceleri diğer şampiyonalarda da sürdürerek başarımızı devam ettirir." diye konuştu.

Ercan, aynı salonda 2 gün sonra da Türkiye Bilardo Kupası’nın başlayacağını kaydetti.

Düzenledikleri turnuvalarda rekor katılımlar görüldüğünü aktaran Ercan, "Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz turnuvalar Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Bu sene bu rekoru geliştireceğiz. 14 gün boyunca 2 bini aşkın sporcu bilardo turnuvasında karşılaşacak, bilardo şöleni yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Kupanın ilk ayağında birinci olan Tayfun Taşdemir de çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazandığım için çok mutluyum. Kupa Türkiye'de kaldı. Murat Naci Çoklu'nun da üçüncü olması ayrıca çok sevindirici." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:30
  1. 3 Bant Bilardo Dünya Kupası
  2. Antalya
  3. bilardo
  4. Ersan Ercan
  5. Manavgat
  6. Murat Naci Çoklu
  7. Tayfun Taşdemir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e büyük tepki: Hani kontrollü darbeydi?
    1. 15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e..
    2. Voleybol: Toplu sonuç
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Maçın ardından
    5. Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu’na..
    6. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 -..
    7. Polis Başmüfettişi Sula: “Terörle..
    8. İlkay'a göre turun favorisi Manchester..
    9. CHP’li İnce: “Türkiye, üretim..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Katil Esed ve Rusya, Türk yardım..
    14. Aktaş Gümüşhanelilerle horon tepti
    15. "O gece doğal millet mutabakatı ortaya..
    16. Üniversite mezunları ne kadar askerlik..
    17. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    18. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    19. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    21. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    22. İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman..
    23. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    24. Lise mezunları ne kadar askerlik..
    25. Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
    26. İki yıllık yüksek okul mezunları ne..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik..
    28. Kemal Özdeş: "Gole sevinirken..
    29. Bakanlar Gül ve Selçuk, Keçiören’de..
    30. Terim'den sürpriz tercihler! Nedeni...
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması