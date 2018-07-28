0553 313 94 23

3 aylık bebeğini arabada unutup ölümüne neden oldu

Amerika'da işe giderken gündüz bakım evine teslim etmeyi unutan annenin arabanın arka koltuğunda bıraktığı üç aylık erkek bebeği sıcaktan hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:09
3 aylık bebeğini arabada unutup ölümüne neden oldu

Aiden Miller isimli üç aylık bebeğini arabada unuttuğunu hatırlayan anne mahalli saatle öğleden sonra saat 04.30’da geri dönüp arabasına bakınca bebeğinin hayatını kaybettiğini gördü. Acil servisi arayan anneye bebeğin kaldırıldığı Babtist Floyd Hastanesinde çocuğunun öldüğü söylendi.

Bebeğin babası Turner, karısının arabanın kapısı açtığı zaman duyduğu kokunun ne olduğunu anlamak için baktığında arka koltukta bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi.

Karısından ayrı yaşayan baba Turner, karısının iki çocuğunu ayrı bakım evlerine bıraktığını söyledi. İki yaşındaki kızını gündüz bakımevine bırakan anne bebeğini 4 km metre ötedeki gündüz bakım evine bırakmayı unuttu. Bebek Aiden Miller, New Alabama’da Ekspres Care Medical Center’de park edilmiş arabanın içinde ölmüş olarak bulundu.

Baba Turner, “Bunun nasıl olduğunu hala anlamıyorum. Ama olmuş. Çocuğunu bu şekilde kaybeden bir ebeveynin hiçbir mazereti olamaz. Kalbim kırık tek tesellim diğer çocuğumun hayatta kalması. Acıkmadan ağlamazdı. Sesimi duyduğu zaman gülümserdi” dedi.

New Albany Polisi çocuğun ölümünü soruşturmaya başladı. Çocuğun ölümüyle ilgili halen bir tutuklama olmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:09
  1. bebeğini arabada unuttu
  2. amerika
  3. bebek ölümü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay'dan yeni dönem açıklaması!
    1. Fuat Oktay'dan yeni dönem açıklaması!
    2. Arsenal'dan Mesut Özil'e jest
    3. Düğün yolunda feci kaza: 1 kişi öldü,..
    4. Adnan Oktar - odatv ilişkisini deşifre..
    5. Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı..
    6. Münih Havalimanı kapatıldı! Güvenlik..
    7. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih
    8. Muslera'dan Galatasaray açıklaması!
    9. 3 aylık bebeğini arabada unutup..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın..
    11. Ağrı'da 2 terörist öldürüldü!..
    12. Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı işaret..
    13. Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı
    14. 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    15. Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da..
    16. Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize’de..
    18. Cami avlusunda uyuşturucudan can verdi
    19. CHP'li Belediye Başkanı, Artı 1 TV..
    20. Başkan Erdoğan'dan Zambiya'ya askeri..
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması